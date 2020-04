John Wick 2 è il film stasera in tv mercoledì 1 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

John Wick 2 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 marzo 2017

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Chad Stahelski

CAST: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne, Peter Stormare

DURATA: 122 Minuti

John Wick 2 film stasera in tv: trama

John Wick (Keanu reeves) non riesce ad avere un momento di pace, infatti dopo le vicende del primo film, viene obbligato a lasciare il suo meritato riposo. Infatti un suo ex socio italiano, Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio), è deciso a conquistare il controllo di una misteriosa organizzazione internazionale. Per farlo deve far fuori sua sorella Gianna (Claudio Gerini), la quale è a capo di un cartello criminale diretto dal suo lussuoso quartier generale a Roma. Così Santino commissiona a John Wick l’assassinio della sorella e il sicario è costretto ad accettare per via di un patto di sangue stretto con l’ex collega. Il protagonista si recherà quindi nella Capitale italiana dove si scontrerà con gli assassini tra i più spietati al mondo, tra cui Ares (Ruby Rose), capo delle guardie di Santino. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE



John Wick 2 film stasera in tv: curiosità

Il 16 maggio 2019 uscirà al cinema il terzo capitolo della saga intitolato John Wick Parabellum. Oltre al protagonista Keanu Reeves, il cast includerà Halle Berry, Ruby Rose, Anjelica Huston, Laurence Fishburne.

Visto che il secondo capitolo si svolge prevalentemente a Roma, la produzione ha scelto di inserire nel cast attori italiani. Sono infatti protagonisti Riccardo Scamarcio, come nemico di John, e sua sorella interpretata da Claudia Gerini.

Le scene sono state girate a Roma al Grand Hotel Plaza, alla Galleria di Arte Moderna, agli Horti Sallustiani, alle Terme di Caracalla e in Piazza Navona.

John Wick 2 streaming

John Wick 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

John Wick 2 film stasera in tv: trailer



