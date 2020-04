Mozzarella Stories è il film stasera in tv mercoledì 1 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mozzarella Stories film stasera in tv: cast

La regia è di Edoardo De Angelis. Il cast è composto da Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Andrea Renzi, Aida Turturro, Giovanni Esposito, Toni Laudadio, Linda Chang, Massimiliano Rossi, Gianpaolo Fabrizio.

Mozzarella Stories film stasera in tv: trama

“Commedia malavitosa a base di caglio” attorno alla vicenda di Ciccio Dop: scontata la pena per aver ucciso un concorrente con un bastone per bufale, torna alle sue mozzarelle. Industriali dal sapor di camorra, i produttori di mozzarelle sono però insidiati da un temibile concorrente che offre sul mercato prodotti a bassissimo prezzo: sono i cinesi. Allora tutta la struttura deve adeguarsi alla novità.

Mozzarella Stories streaming

Mozzarella Stories streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mozzarella Stories film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

