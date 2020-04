Ninja Assassin è il film stasera in tv mercoledì 1 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ninja Assassin film stasera in tv: cast

La regia è di James McTeigue. Il cast è composto da Rain, Naomie Harris, Ben Miles, Rick Yune, Stephen Marcus, Shô Kosugi, Togo Igawa, Randall Duk Kim, Sung Kang, Thorston Manderlay.

Ninja Assassin film stasera in tv: trama

Raizo è un ragazzo che da piccolo viene adottato da Ozunu, il capo di un clan di combattenti. Viene addestrato alle tecniche di uccisione fin dalla tenere età ed impara che niente è più importante della vita nel clan. Il giovane si innamora di una ragazza del clan di nome Kiriko. Ma la ragazza decide di abbandonare il clan e per questo viene giustiziata da un altro compagno di combattimento Takeshi. Raizo dopo la atroce perdita della sua amata non ha più pace e quando, dopo la sua prima missione ufficiale, gli viene ordinato di giustiziare un’altra discepola, decide di tradire il clan e di fuggire via e sparire per sempre.

Passano gli anni e una agente dell’Europol di nome Mika Coretti indaga su una serie di omicidi che sembrano tutti correlati al Clan Ozunu. L’agente Mika, per conto del proprio capo Ryan Maslow, esamina dei file secretati riguardanti il clan scoprendo così casi gravi di corruzione nelle più alte sfere governative. Per fermare l’indagine un gruppo di ninja viene inviato per uccidere Mika, ma Raizo interviene per salvarla. Maslow, informato dei fatti da Mika, fa arrestare Raizo e lo imprigiona in un bunker come esca. I ninja del clan Ozunu prendono infatti dopo poche ore d’assalto il luogo ed uccidono quasi tutti i presenti tranne Raizo e Mika che riescono a fuggire. Ma Raizo viene catturato dai ninja e portato alla base segreta del clan sulle montagne…

Ninja Assassin streaming

Ninja Assassin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ninja Assassin film stasera in tv: trailer

