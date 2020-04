Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna è il film stasera in tv giovedì 2 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna: cast

La regia è di Gore Verbinski. Il cast è composto da Johnny Depp, Geoffrey Rush, Jonathan Pryce, Orlando Bloom, Keira Knightley, Mackenzie Crook, Kevin McNally, Damian O’Hare, Lee Arenberg, Jack Davenport, Giles New, Angus Barnett, David Bailie, Michael Berry Jr., Isaac C. Singleton Jr.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna: trama

Primo capitolo della fortunatissima saga sui Pirati, il film racconta il primo incontro tra Jack Sparrow (Johnny Depp) e Will Turner (Orlando Bloom) e le loro mirabolanti avventure contro una ciurma di pirati maledetti. Capitan Jack Sparrow ama alla follia la sua nave, la Perla Nera, tra le più veloci al mondo. Quando il suo rivale Capitan Barbossa (Geoffrey Rush) gli ruba la nave, Jack Sparrow fa di tutto per riprendersela, tanto da allearsi con Will Turner per rubare la nave più veloce di tutta la flotta inglese, l’H.M.S. Interceptor, per inseguire la Perla Nera e salvare Elizabeth Swann (Keira Knightley), figlia del Governatore di Port Royal. Ma i due scopriranno che dietro ai pirati di Barbossa c’è un’antica maledizione che li rende immortali..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna streaming

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili