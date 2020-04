Tokarev è il film stasera in tv giovedì 2 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tokarev film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: Paco Cabezas

CAST: Nicolas Cage, Rachel Nichols, Michael McGrady, Patrice Cols, Peter Stormare, Max Fowler

DURATA: 98 Minuti

Tokarev film stasera in tv: trama

Paul Maguire (Nicolas Cage) è un imprenditore stimato in tutta la comunità, ha una bella ed ambiziosa moglie, Vanessa e una figlia adolescente Caitlin che lo adorano. Ma non è sempre stato l’uomo normale che tutti conoscono. Anni prima Paul era un delinquente ed insieme ai suoi compagni Kane e Doherty aveva organizzato un agguato a un mafioso russo, intercettandolo mentre era sulla strada per consegnare i soldi al suo capo. Il bottino ricavato era una ingente quantità di denaro e una pistola russa chiamata Tokarev.

I tre erano poi spariti dalla circolazione per 5 anni per fare calmare le acque. Dopo anni come da accordi si erano incontrati per divedersi il denaro. Paul aveva ottenuto dal suo ex capo e boss della mafia O’Connell (Peter Stormare) il permesso di “ripulirsi” e così si era rifatto una nuova vita. Una sera però mentre è ad una cena di beneficenza insieme alla moglie Vanessa, Paul viene informato del rapimento di Caitlin da parte di alcuni uomini russi. Convinto che si tratti di una vendetta per il furto avvenuto anni prima, Paul abbandona le vesti di brava persona e comincia una folle ricerca per liberare la figlia e compiere la propria personale vendetta.

Tokarev film stasera in tv: curiosità

Nicolas Cage è una grandissimo fan di Carne de neón, secondo film di Paco Cabezas del 2010.

La Mustang guidata da Nicolas Cage è simile a quella usata da Eleanor nel remake di Fuori in 60 secondi, con protagonista lo stesso attore.

Tokarev streaming

Tokarev streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tokarev film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=KoREt4C6l3k

