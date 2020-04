Home A casa è il film stasera in tv sabato 4 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Home A casa film stasera in tv: cast

La regia è di Tim Johnson. Nel film originale le voci sono di Jim Parsons, Jennifer Lopez, Rihanna, Steve Martin, Matt Jones.

Home A casa film stasera in tv: trama

I Boov, una razza aliena in cerca di una nuova casa, sono riusciti a conquistare, senza troppi ostacoli, la Terra. Gli esseri umani sono stati spodestati e i nuovi padroni stanno riorganizzando l’intero pianeta. Ma c’è una ragazza, Tip, piuttosto sveglia e astuta, che è riuscita a sfuggire ai conquistatori alieni. Ben presto la giovane stringerà un’improbabile alleanza con Oh, un bandito Boov, emarginato, solitario e in cerca di integrazione. Insieme Tip e Oh si ritroveranno catapultati in un’avventura emozionante e sconvolgente che alla fine li porterà a scoprire il vero significato della parola “casa”.

Home A casa streaming

Home A casa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Home A casa film stasera in tv: trailer

