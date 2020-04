Il Padrino parte 3 è il film stasera in tv sabato 4 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Padrino parte 3 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Godfather: Part III

GENERE: Drammatico

ANNO: 1990

REGIA: Francis Ford Coppola

CAST: Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Bridget Fonda, Sofia Coppola, Raf Vallone, Franc D’Ambrosio

DURATA: 162 Minuti

Il Padrino parte 3 film stasera in tv: trama

Siamo nel 1979 e Michael Corleone ha sessantanni ed è ammalato di diabete. Ormai è stanco di violenza ed è pieno di rimorsi. Ha raggiunto la rispettabilità con la vendita dei casinò di Las Vegas. Coi ricavi della vendita ha acquistato servizi della Banca Vaticana in opere di beneficenza. Il suo scopo ora è quello di estraniare definitivamente la propria famiglia dal mondo della mafia.

Il Padrino parte 3 film stasera in tv: curiosità

Mary Corleone doveva essere interpretata da Winona Ryder, che però lasciò il set dopo un giorno di riprese per troppa stanchezza (aveva appena girato 3 film). Fu sostituita da Sofia Coppola, figlia del regista. La cosa suscitò diverse polemiche.

in origine la sceneggiatura prevedeva la presenza del personaggio di Tom Hagen, ma il grande Robert Duvall, abbandonò l’incarico per via di divergenze di contratto con la casa produttrice. Il personaggio fu sostituito da B.J. Harrison, il nuovo avvocato dei Corleone

La scena iniziale di ogni film della saga inizia con una celebrazione di un evento. Nel primo capitolo c’è il matrimonio di Connie, nel secondo la prima comunione di Anthony e nel terzo l’incontro tra Michael e Papa Paolo VI.

Il Padrino parte 3 streaming

Il Padrino parte III streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Padrino parte 3 film stasera in tv: trailer

