Bella Da Morire quarta puntata: trama e anticipazioni 5 aprile 2020

BELLA DA MORIRE QUARTA PUNTATA. Torna su Rai 1 la nuova fiction in quattro puntate con protagonisti Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata domenica 5 aprile 2020.

Episodio 7. I poliziotti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, principale sospettato per l’omicidio di Gioia. Un nuovo episodio di violenza domestica pone fine alla storia d’amore fra Eva e Marco: Eva si rifugia a casa del padre, mentre Marco decide di lasciare Lagonero. Andando via dalla città, però, il poliziotto si imbatte in Sofia, che guida sconvolta per le vie del paese. Insospettito dallo stato della donna, decide di seguirla a casa.

Episodio 8. Grazie all’aiuto del padre, Rachele rievoca il passato e scopre la verità sulla notte di violenza vissuta anni prima. La donna presenta Edoardo a Matteo, ma Eva spiega all’uomo che non avrà alcun ruolo nella vita del bambino. Anita rivela che Paolo Bonsini, ritrovato privo di vita sulla riva del lago, non si è suicidato ma è stato ucciso: l’assassino di Gioia, quindi, è ancora in circolazione.

