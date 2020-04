Un’occasione da Dio è il film stasera in tv domenica 5 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’occasione da Dio film stasera in tv: cast

La regia è di Terry Jones. Il cast è composto da Simon Pegg, Kate Beckinsale, Robin Williams, Terry Gilliam, Eddie Izzard, Joanna Lumley, Rob Riggle, Robert Bathurst, Terry Jones, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle.

Un’occasione da Dio film stasera in tv: trama

Gli alieni tengono sotto stretta osservazione la Terra. Cosa pensano dell’umanità? Ancora non sembrano avere le idee chiare, così decidono di conferire a un terrestre “eletto” il potere di fare qualsiasi cosa gli baleni per la testa. Dalle sue azioni dipenderà il destino della nostra razza. Se sceglierà la via del male, il pianeta andrà incontro alla distruzione. L’eletto in questione è un professore disilluso, Neil Clarke, che, un bel mattino, si sveglia e scopre di avere straordinarie facoltà. Come usarle? Nel migliore dei modi, ovviamente: spiare la supersexy vicina Catherine e conferire al proprio cane il dono della parola.

Un’occasione da Dio film stasera in tv: curiosità

Il regista Terry Jones è un ex Monty Python, che con questa pellicola torna dietro la macchina da presa dopo 19 anni.

Il film è girato in tecnica mista e le voci sono dei Monty Python e di Robin Williams, al suo ultimo lavoro prima della sua scomparsa.

Un’occasione da Dio film stasera in tv: trailer

