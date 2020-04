Il 7 e l’8 è il film stasera in tv lunedì 6 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il 7 e l’8 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 marzo 2007

GENERE: Commedia

ANNO: 2007

REGIA: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giambattista Avellino

CAST: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Consuelo Lupo, Eleonora Abbagnato, Andrea Tidona, Lucia Sardo, Barbara Tabita, Tony Sperandeo, Remo Girone, Arnoldo Foà

DURATA: 93 Minuti

Il 7 e l’8 streaming

Il 7 e l’8 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il 7 e l’8 film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Tommaso e Daniele non potrebbero essere più diversi. Il primo è un ladruncolo da quattro soldi, il secondo è uno studente universitario fuoricorso da anni, figlio di un oppressivo ufficiale dei carabinieri. Un giorno i due giovani si incrociano per caso. E da quel giorno, per un motivo o per l’altro, non riescono più a staccarsi l’uno dall’altro, soprattutto nel momento in cui scoprono che il destino li aveva fatti già incrociare quando erano ancora nella culla. Per un errore, le loro famiglie si sono scambiate i piccoli. Saputa l’incredibile notizia, i due cercano di scoprire qualcosa di più sulle loro origini.

Il 7 e l’8 film stasera in tv: curiosità

Questa pellicola è la seconda prova sul grande schermo per il duo comico Ficarra & Picone (dopo Nati stanchi del 2002).

Il film rappresenta l’esordio dietro alla macchina da presa del duo comico con la collaborazione di Giambattista Avellino.

La commedia ha ricevuto la nomination ai David di Donatello 2007 per i migliori registi esordienti.

Gli incassi totali sono stati di circa 7. 730. 000 euro con buon successo di pubblico e gradimento della critica.

Il 7 e l’8 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

