Puerto Escondido è il film stasera in tv lunedì 6 aprile 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Puerto Escondido film stasera in tv: cast

La regia è di Gabriele Salvatores. Il cast è composto da Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio, Antonio Catania, Renato Carpentieri.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Puerto Escondido film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Mario (Diego Abatantuono), impiegato di banca a Milano, vive una vita “normale”. Poi un giorno diventa testimone involontario di un omicidio commesso da un poliziotto fuori controllo. L’agente si vede scoperto e gli spara. Mario la scampa, ma sa che è solo una questione di tempo. Fatti armi e bagagli parte alla volta del Messico. Qui la sua vita si intreccia con quella di Alex (Claudio Bisio) e Anita (Valeria Golino), una coppia che vive di espedienti e che lo condurrà su un cammino a dir poco movimentato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Puerto Escondido streaming

Puerto Escondido streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Puerto Escondido film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili