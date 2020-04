Studio Illegale è il film stasera in tv lunedì 6 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Studio Illegale film stasera in tv: cast

La regia è di Umberto Carteni. Il cast è composto da Fabio Volo, Zoé Felix, Ennio Fantastichini, Nicola Nocella, Marina Rocco, Adriano Braidotti, Jean-Michel Dupuis, Ahmed Hafiene, Pino Micol, Federico Baccomo, Isa Barzizza, Erika Blanc, Luisella Boni.

Studio Illegale film stasera in tv: trama

Tratto dal romanzo di Federico Baccomo Duchesne, caso editoriale del 2009, vede protagonista Andrea Ciampi, aitante avvocato di un importante studio legale. La sua vita professionale si sta facendo ogni giorno più impegnativa e ingombrante, a scapito di una vita privata sempre più scarna. Ormai parla da solo, il suo più fedele compagno è un bonsai e il suo pane quotidiano è fatto di interminabili riunioni, contratti e pranzi frugali sulla scrivania. Le sue responsabilità aumentano ulteriormente quando viene coinvolto in un nuovo delicato progetto, che lo costringe a un ritmo di lavoro ancor più frenetico e intenso. E’ l’inizio di un cambiamento destinato a sconvolgere il castello di carte che componeva la sua routine.

Studio Illegale streaming

Studio Illegale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Studio Illegale film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

