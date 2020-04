Ricchi di fantasia è il film stasera in tv martedì 7 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ricchi di fantasia film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 settembre 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Francesco Micciché

ATTORI: Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana Cruciani, Paolo Calabresi, Luigi Imola, Siria Simeoni, Vincenzo Sebastiani, Emmanuel Dabone

DURATA: 102 Minuti

Ricchi di fantasia film stasera in tv: trama

Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Ricchi di fantasia film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono iniziate a Settembre 2017 nelle città di Polignano a Mare, Accadia, Monopoli, Carovigno e Roma.

Ricchi di Fantasia è stato prodotto dai fratelli Lucisano con la sezione cinema della Rai, per Italian International Film ed è stato realizzato col supporto logistico di Apulia Film Commission.

Nel film hanno lavorato anche 31 lavoratori pugliesi.

Ricchi di fantasia streaming

Ricchi di fantasia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ricchi di fantasia film stasera in tv: recensione

Francesco Micciché dirige quella che può definirsi la nuova coppia del cinema italiano: Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. In realtà i due attori recitano insieme per la prima volta eppure dimostrano un affiatamento incredibile e una affinità che solo le coppie che hanno collaborato per anni possono avere. A ciò si aggiunge la sceneggiatura di Micciché e Fabio Bonifacci che si muove all’interno della classica commedia all’italiana reinventandola grazie ad lettura critica estranea ad ogni forma di imitazione. Belle le caratterizzazioni dei personaggi dalla nonna con la gamba dolorante “alla bisogna”, alla figlia appassionata di tv o al giovane aspirante calciatore.

Ricchi di fantasia film stasera in tv: trailer

