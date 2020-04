Hitman Agent 47 è il film stasera in tv mercoledì 8 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Il thriller diretto da Aleksander Bach ha come protagonisti Rupert Friend e Zachary Quinto. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hitman Agent 47 film stasera in tv: scheda

USCITO IL: 29 ottobre 2015

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Aleksander Bach

CAST: Rupert Friend, Zachary Quinto, Thomas Kretschmann, Ciarán Hinds, Emilio Rivera, Hannah Ware, Dan Bakkedahl, Rolf Kanies

DURATA: 96 Minuti

Hitman Agent 47 film stasera in tv: trama

Nel ’67 lo scienziato Litvenko lanciò il Programma Agenti, il cui scopo era creare l’assassino perfetto, privo di emozioni, paura o rimorsi. Pentito di quanto creato, Litvenko scomparve. A decenni di distanza ora la figlia Katia e’ alla sua ricerca. Su di lei puntano però gli occhi l’Agente 47, uno dei killer creati da Litvenko, e John Smith che si offre di proteggerla.

Hitman Agent 47 film stasera in tv: curiosità

Il progetto iniziale del film era con Skip Woods e Mike Finch sceneggiatori, Aleksander Bach alla regia e Paul Walker come protagonista. Dopo la morte di Walker, il 30 novembre 2013, l’attore venne sostituito da Rupert Friend.

Il film è tratto dalla serie di videogiochi Hitman che ha già avuto un adattamento cinematografico nel 2007 con Hitman – L’assassino.

Hitman Agent 47 streaming

Hitman Agent 47 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hitman Agent 47 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=GByQAZd3sB8

Stasera in TV sui social

