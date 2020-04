Timeline è il film stasera in tv mercoledì 8 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Timeline film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Donner. Il cast è composto da Paul Walker, Frances O’Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, Ethan Embry, Anna Friel, Marton Csokas, Michael Sheen, Lambert Wilson, Matt Craven, Neal McDonough, David Thewlis, Richard Zeman, David La Haye, Rossif Sutherland.

Timeline film stasera in tv: trama

Un gruppo di studenti di archeologia lavora per ridare splendore a un antico castello francese. Per il loro professore, Edward Johnston, il progetto rappresenta il coronamento di una lunga carriera accademica. Ma accade qualcosa di imprevisto e si ritrovano catapultati nella Francia medievale…

Timeline film stasera in tv:streaming

Timeline streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Timeline film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

