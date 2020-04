Eragon è il film stasera in tv giovedì 9 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Eragon film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantasy

ANNO: 2006

REGIA: Stefen Fangmeier

CAST: Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Djimon Hounsou, Garrett Hedlund, Gary Lewis, Alun Armstrong, Jaymes Butler, Steven Spiers, Ágnes Bánfalvy, Joss Stone, Caroline Chikezie, Christopher Egan, Tamsin Egerton, Kimo Keoke, Nils Allen Stewart

DURATA: 108 Minuti

Eragon film stasera in tv: trama

Nella sua terra natale di Alagaesia, un ragazzo di campagna, Eragon, si imbatte in un uovo di drago. Eragon é uno dei Cavalieri dei Draghi, un esercito che ha il compito di liberare il mondo dalle creature malvagie. Insieme a Saphira, la sua amica dragonessa, intraprenderà un viaggio predestinato in cui si renderà conto di essere l’unica persona in grado di difendere la sua casa da un re malvagio. Il ragazzo adempirà al proprio compito anche con l’aiuto di un cantastorie e di una spada magica.

Eragon film stasera in tv: curiosità

Christopher Paolini è l’autore del romanzo originale a cui si ispira il film. Molti fan del libro sono rimasti sconvolti dalle decisioni di Stefen Fangmeier di eliminare personaggi cruciali e linee di trama.

Erano stati previsti altri film della saga, ma non sono mai stati prodotti.

La voce di Saphira in italiano è quello della giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Eragon streaming

Eragon streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Eragon film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=BK9CBZc-T2w

