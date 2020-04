Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma è il film stasera in tv giovedì 9 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma: cast

La regia è di Gore Verbinski. Il cast è composto da Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgàrd, Geoffrey Rush, Bill Nighy, Jonathan Pryce, Tom Hollander, Naomie Harris, Mackenzie Crook, Kevin McNally, Lee Arenberg, Jack Davenport.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma: trama

L’eccentrico Capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) si ritrova in questo secondo capitolo della saga sui pirati della Disney in un mistero sovrannaturale. Per l’amato capitano infatti, riottenuta la Perla Nera, pare all’orizzonte ci sia una nuova minaccia ancora più terrificante per lui e la sua ciurma. Jack Sparrow infatti ha in sospeso un debito con il leggendario Davy Jones, padrone degli oceani e comandante del misterioso e spettrale veliero Olandese Volante, ineguagliabile in velocità. Per non passare l’eternità al servizio del terribile Davy Jones, il Capitano deve escogitare un piano per sfuggire al suo debito. In questa nuova avventura coinvolge Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swann (Keira Knightley), che si trovano così costretti ad interrompere i preparativi per le loro nozze.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma: curiosità

Si tratta del secondo capitolo della saga Disney dedicata ai Pirati dei Caraibi dopo La maledizione della prima luna.

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma streaming

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili