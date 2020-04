The Departed film stasera in tv 9 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

The Departed è il film stasera in tv giovedì 9 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola di Martin Scorsese vanta un cast stellare tra cui il protagonista Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Departed film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 ottobre 2006

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2006

REGIA: Martin Scorsese

CAST: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Anthony Anderson

DURATA: 152 minuti

The Departed film stasera in tv: trama

Siamo a South Boston e la Polizia dello stato del Massachusetts ha deciso di combattere totalmente la criminalità organizzata. Lo scopo dell’operazione è quello di porre fine al potente regno del boss mafioso Frank Costello con un infiltrato. Viene così scelto Billy Costigan, una giovane recluta cresciuta nel centro del quartiere di South Boston, e gli viene affidato il delicatissimo compito di infiltrarsi tra le file di Costello. Nel frattempo un altro giovane poliziotto, Colin Sullivan, si fa strada in polizia. Quest’ultimo viene scelto per occuparsi della missione dedicata alla estinzione della banda di Costello, ma il giovane non è quello che dice..

The Departed film stasera in tv: curiosità

Mark Wahlberg per il suo personaggio si è ispirato all’agente di polizia che l’ha arrestato moltissime volte nella sua gioventù.

All’inizio Jack Nicholson rifiutò il ruolo nel film, lo accettà solo dopo aver incontrato Martin Scorsese, William Monahan e Leonardo DiCaprio. Il motivo per cui si unì alla produzione è che precedentemente aveva partecipato a commedie e sentiva il desiderio di interpretare di nuovo un villain. E secondo lui Frank Costello è la reincarnazione del male.

Si tratta dell’unico remake di una pellicola straniera ad aver vinto l’Oscar come Miglior Film.

The Departed streaming

The Departed streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Departed film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

