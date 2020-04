90 minuti in Paradiso è il film stasera in tv venerdì 10 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

90 minuti in Paradiso film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Polish. Il cast è composto da Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek, Elizabeth Hunter, Bobby Batson, Michael Harding, Cynthia Barrett, Bruce Taylor, Rhoda Griffis, Ashley Bratcher, Matt Bauman.

90 minuti in Paradiso film stasera in tv: trama

Don Piper muore il 18 gennaio 1989 quando la sua auto finisce sotto un camion e viene dichiarato morto dai primi soccorritori arrivati sul posto. Il suo corpo rimane sotto un telo per i successivi novanta minuti, in attesa che arrivi il coroner per ufficializzare il decesso. Nella lunga attesa, si avvicina un pastore per accompagnare l’anima di Don. E accade l’impensabile. C’è di nuovo il battito. Don torna dal regno delle ombre. Distrutto da un lancinante dolore e da un forte tumulto emotivo (in quei 90 minuti la sua anima ha sperimentando l’amore e la felicità come non mai prima, salendo in Paradiso) l’uomo deve affrontare una dura realtà. Con il sostegno dell’amata Eva, dei loro tre figli e di amici vicini e lontani, Don si aggrapperà alla sua fede in Dio per ricominciare a vivere…

90 minuti in Paradiso streaming

90 minuti in Paradiso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

90 minuti in Paradiso film stasera in tv: trailer

