Il Re dei re è il film stasera in tv venerdì 10 aprile 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Re dei re film stasera in tv: cast

La regia è di Nicholas Ray. Il cast è composto da Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Hurd Hatfield, Ron Randell, Viveca Lindfors, Rita Gam, Carmen Sevilla, Brigid Bazlen, Harry Guardino, Rip Torn, Frank Thring, Guy Rolfe, Royal Dano, Robert Ryan, Edric Connor, Grégoire Aslan, Maurice Marsac, Francisco Morán, Barry Keegan, José Antonio, David Davies, Félix de Pomés, Rafael Luis Calvo, George Coulouris, Conrado San Martín, Fernando Sancho, Gérard Tichy, Adriano Rimoldi, Rubén Rojo, Luis Prendes, Tino Barrero, Michael Wager, José Nieto.

Il Re dei re film stasera in tv: trama

Dopo la conquista di Gerusalemme da parte del generale Pompeo, il dominio della Giudea passa nelle mani dello spietato Erode. Intanto a Betlemme arrivano il falegname Giuseppe e sua moglie Maria: non trovando un riparo per dormire, sono costretti a rifugiarsi in una stalla, dove nasce il loro figlio Gesù, che viene adorato dai pastori e dai re magi.

Venuto a sapere del fatto, il governatore romano ordina ai suoi uomini di uccidere tutti i bambini nati quella notte, ma nel frattempo viene egli stesso assassinato da suo figlio, Erode Antipa, che prende il posto del padre.

Passano gli anni: Gesù, sfuggito al massacro, ha ormai trent’anni. L’uomo è un predicatore che diffonde parole di pace e compie miracoli, conquistando l’adorazione di molte persone tra il popolo, ma facendo preoccupare Erode Antipa, il nuovo governatore Ponzio Pilato e il sacerdote Caifa. Dopo l’ultima cena con i suoi apostoli, Gesù viene tradito da Giuda e consegnato alle autorità romane…

Il Re dei re streaming

Il Re dei re streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Re dei re film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

