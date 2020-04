L’albero degli zoccoli è il film stasera in tv venerdì 10 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’albero degli zoccoli film stasera in tv: cast

La regia è di Ermanno Olmi. Il cast è composto da Carlo Rota, Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Bignoli, Antonio Ferrari, Teresa Brescianini, Giuseppe Brignoli, Pasqualina Brolis, Massimo Fratus, Francesca Villa.

L’albero degli zoccoli film stasera in tv: trama

Siamo alla fine del 1800 e Mènec, un bambino di sei anni, per andare a scuola deve percorrere a piedi tutte le mattine ben sei chilometri. Un giorno, mentre sta tornando a casa, il piccolo si accorge di avere uno zoccolo rotto. Suo padre Batistì, che non può permettersi di comprargliene un nuovo paio, decide di realizzarli a mano utilizzando segretamente un albero di ontano, con gravi conseguenze. Tra gli abitanti della cascina c’è anche la vedova Runc, che senza il suo consorte deve fare la lavandaia per mandare avanti la famiglia.

E ancora Stefano a Maddalena e la loro storia d’amore pura e innocente. E poi Finard e il misterioso ritrovamento di una moneta d’oro da venti lire. Le vite di tutti gli abitanti della cascina si intrecciano in uno spirito di grande solidarietà, nonostante versino tutti in una terribile condizione di miseria.

L’albero degli zoccoli streaming

L’albero degli zoccoli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’albero degli zoccoli film stasera in tv: trailer

