Noi siamo infinito è il film stasera in tv venerdì 10 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Noi siamo infinito film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 febbraio 2013

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2012

REGIA: Stephen Chbosky

CAST: Logan Lerman, Emma Watson, Nina Dobrev, Ezra Miller, Paul Rudd, Dylan McDermott, Mae Whitman, Melanie Lynskey, Kate Walsh, Johnny Simmons, Zane Holtz, Nicholas Braun, Reece Thompson

DURATA: 102 Minuti

Noi siamo infinito film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. È il 1991. Charlie è intelligente, ama leggere, ma è anche insicuro, timido, piuttosto schivo. Il suo passato recente è segnato da eventi drammatici e il peso del dolore segna i suoi sorrisi. Eppure grazie a due ragazzi dell’ultimo anno, Patrick un ragazzo gay, e Sam, una ragazza che ne ha provate di ogni, vive splendidamente i suoi 16 anni. I due diventano i suoi mentori. Insieme formano una squadra bellissima. Con loro Charlie vive nuove amicizie, i primi amori, le prime feste, mentre a scuola il suo professore di letteratura ispira in lui il sogno di diventare scrittore. Ma Charlie non ha smesso di convivere con i suoi drammi, e quando Patrick e Sam si preparano a lasciare il college, l’equilibrio raggiunto rischia di crollare in un attimo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Noi siamo infinito film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sul romanzo The Perks of Being a Wallflower (Ragazzo da parete) scritto dallo stesso regista, Stephen Chbosky.

Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival l’8 settembre 2012.

Noi siamo infinito streaming

Noi siamo infinito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Noi siamo infinito film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=EiXWCnKw-eE

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili