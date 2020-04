Quasi amici è il film stasera in tv giovedì 4 aprile 2019 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola è diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano, mentre sono protagonisti Omar Sy e François Cluzet. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quasi amici film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Intouchables

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Olivier Nakache, Eric Toledano

CAST: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri, Grégoire Oestermann, Joséphine de Meaux

DURATA: 112 Minuti

Quasi amici film stasera in tv: trama

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe deve essere accudito in ogni momento della giornata. Ma il suo carattere scontroso rende difficile trovare una persona per prendersi cura di lui. Un giorno per caso assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale. Sembra la persona meno adatta per questo incarico. Ma gli altri se ne vanno via a gambe levate. Si instaura tra i due un rapporto molto particolare fatto di improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind and Fire, dizione perfetta e slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica. Rappresentano due mondi completamente diversi e spesso in collisione, ma pian piano tra i due nasce una amicizia vera fatta di comprensione, disponibilità, affetto reciproco e tanta allegria.

Quasi amici film stasera in tv: curiosità

Quasi amici ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2013 per il miglior film straniero.

Dopo nove settimane di programmazione in Francia, Quasi amici è diventato il secondo film francese di maggior successo di tutti i tempi (dopo il film del 2008 Giù al nord). In Italia, il film ha incassato quasi 15 milioni di euro ed è il film francese di maggior successo. A livello mondiale il film ha incassato $426 588 510.

Nel 2016 è stato realizzato un remake di produzione indiana intitolato Oopiri, diretto da Vamsi Paidipally.

Nel 2017 è stato realizzato un adattamento statunitense intitolato The Upside. Il film è diretto da Neil Burger con protagonisti Bryan Cranston e Kevin Hart.

Quasi amici streaming

Quasi amici film stasera in tv: trailer