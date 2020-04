Twilight è il film stasera in tv venerdì 10 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Catherine Hardwicke ha come protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Twilight film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 21 novembre 2008

GENERE: Azione, Horror

ANNO: 2008

REGIA: Catherine Hardwicke

CAST: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Welch, Justin Chon, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Christian Serratos, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Ashley Greene, Rachelle Lefevre

DURATA: 110 Minuti

Twilight film stasera in tv: trama

Bella Swan si trasferisce dal padre nella piovosa cittadina di Forks senza sapere che questo comporterà enormi cambiamenti nella sua vita. Nel nuovo liceo incontra Edward Cullen, un vampiro che ha 17 anni dal 1918 e che ha scelto insieme con la sua famiglia di non bere sangue umano ma solo animale. Bella e Edward si innamorano perdutamente, ma l’odore di lei scatena la sete di James, un vampiro nemico e niente affatto restio a nutrirsi di sangue umano.

Twilight film stasera in tv: curiosità

La saga cinematografica ha debuttato nel 2008 ed è ispirata alla serie di best-seller opera di Stephenie Meyer.

Esistono oltre 100 siti fan club dedicati a Twilight.

Il libro è stato incluso dal New York Times nell’Editor’s Choice; il Publishers Weekly lo ha definito come il Miglior Libro dell’Anno; Amazon come Miglior Libro del Decennio.

Teen People lo ha inserito nella propria Hot List mentre la American Library Association lo ha incluso nella Top Ten dei Migliori Libri per Ragazzi e nella Top Ten dei Libri per Lettori Svogliati. E’stato tradotto in ben 20 lingue in tutto il mondo.

Il film ha quattro seguiti tratti dai libri: New Moon, Eclipse, Breaking Dawn parte 1 e parte 2.

Twilight streaming

Twilight streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Twilight film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=P1hogLH5d9I

Stasera in TV sui social

