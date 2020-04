Boxtrolls Le Scatole Magiche è il film stasera in tv sabato 11 aprile 2020 in seconda serata su Italia 1. È un film d’animazione del 2014 realizzato in stop-motion diretto da Graham Annable e Anthony Stacchi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Boxtrolls film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 2 ottobre 2014

GENERE: Animazione, Avventura, Family, Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Graham Annable, Anthony Stacchi

CAST: Elle Fanning, Simon Pegg, Toni Collette, Ben Kingsley, Isaac Hempstead-Wright, Nick Frost

DURATA: 100 Minuti

Boxtrolls film stasera in tv: trama

Gli abitanti di Cheesebridge, un’elegante cittadina dell’epoca Vittoriana, sono ossessionati dalla ricchezza, dalle classi sociali e … dal formaggio. Sotto le suggestive e tranquille stradine della città vivono i Boxtrolls. Sono piccole creature vestite di cartone che vivono nei sotterranei e riemergono nella notte per rovistare nella spazzatura, alla ricerca di oggetti da utilizzare per le loro creazioni. Gli umani non credono nella pacifica indole dei trolls e li accusano di rubare e mangiare i loro bambini. Cercano un modo per sterminarli. Sarà l’intervento di Uovo, un umano cresciuto tra i trolls, che metterà fine a questa lotta cancellando i confini che separano i due mondi.

Boxtrolls film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2014.

Boxtrolls streaming

Boxtrolls film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=umuRf5Hk3M8

