The young Victoria film stasera in tv 11 aprile: cast, trama, streaming

The young Victoria è il film stasera in tv sabato 11 aprile 2020 in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

The young Victoria film stasera in tv: cast

La regia è di Jean-Marc Vallée. Il cast è composto da Emily Blunt, Rupert Friend, Mark Strong, Jim Broadbent, Paul Bettany, Miranda Richardson, Jesper Christensen, Julian Glover, Thomas Kretschmann, Michiel Huisman, Rachael Stirling, Genevieve O’Reilly.

The young Victoria film stasera in tv: trama

Il film ripercorre i primi anni del regno della Regina Victoria (Emily Blunt), dai dodici mesi precedenti l’ascesa al trono, al matrimonio con il principe Alberto, alla nascita del loro primogenito.

The young Victoria streaming

The young Victoria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The young Victoria film stasera in tv: trailer

