Valerian e la Città dei Mille Pianeti è il film stasera in tv sabato 11 aprile 2020 in prima serata su Rai 2.

Valerian e la Città dei Mille Pianeti: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Valérian and the City of a Thousand Planets

GENERE: fantascienza, azione

ANNO: 2017

REGIA: Luc Besson

CAST: Clive Owen, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Mathieu Kassovitz, Sam Spruell

DURATA: 137 Min

Valerian e la Città dei Mille Pianeti: trama

Nel 28° secolo, i due giovanissimi agenti speciali Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) fanno parte di una squadra del Governo dei Territori Umani. I due hanno il compito di mantenere l’ordine nelle varie galassie che compongono l’Universo. Sotto la direzione del loro comandante (Clive Owen), si imbarcano in un’ardua missione verso la città intergalattica di Alpha. Quest’ultima è una metropoli in velocissima espansione dove migliaia di specie diverse, provenienti da tutto l’universo, sono approdate durante i secoli per condividere sapere, intelligenza e cultura.

Ma c’è un mistero al centro di Alpha e una forza oscura minaccia la pace della Città dei Mille Pianeti…

Valerian e la Città dei Mille Pianeti: curiosità

Nel film ci sono 200 differenti specie di alieni. Luc Besson ha scritto un libro di 600 pagine per descrivere in dettaglio ogni specie. Gli attori hanno dovuto leggerlo prima di girare in modo da poter aggiustare il loro modo di recitare.

I primi due trailer della pellicola hanno come colonna sonora Because dei Beatles. E’ stata la prima volta che qualcuno ha ottenuti i diritti per usare una canzone dei Fab Four in un promo cinematografico.

Luc Besson ha scelto di girare il film in inglese con attori Britannici per dare al film un respiro internazionale e aumentare le possibilità di spettatori al cinema.

Il regista ha scelto di non girare con telecamere 3D in quanto sono molto pesanti. Questo sarebbe stato un problema visto che il suo stile prevede corse dietro agli attori e inusuali angoli di rirpresa.

Valerian e la Città dei Mille Pianeti streaming

Valerian e la Città dei Mille Pianeti: recensione

Se pensavate che Avatar avesse raggiunto livelli irraggiungibili di rappresentazione di un mondo e una popolazione aliena, con l’ultimo lavoro di Luc Besson dovrete ricredervi! Valerian e la Città dei Mille Pianeti è ufficialmente il più costoso film europeo mai realizzato, con un budget di circa 190 milioni di euro. La pellicola si ispira direttamente all’omonimo fumetto di fantascienza creato in Francia negli anni ’60 dallo scrittore Pierre Christin e dal disegnatore Jean-Claude Mézières. Da tempo il noto regista sognava di poter adattare per il cinema quello che era a tutti gli effetti il suo fumetto preferito fin dall’infanzia. E che più di ogni altro ne ha influenzato lo stile nel suo precedente capolavoro di fantascienza (Il Quinto Elemento).

Valerian e la Città dei Mille Pianeti: dal fumetto al film

La passione per il fumetto originario si traduce in uno dei lavori forse più sentiti e riusciti di Luc Besson: davvero ottima la regia e straordinaria la rappresentazione scenica. Tantissime sono infatti le ambientazioni in galassie lontane e ancor più fantasiosa è la rappresentazione delle creature aliene che le popolano. Nonostante le quasi due ore e mezzo di durata il ritmo non manca mai e il film alterna sapientemente scene di combattimenti spaziali, azione allo stato puro e qualche alleggerimento comico affidato alle interazioni fra i due protagonisti.

Ci sentiamo di consigliare la visione rigorosamente in 3D: Valerian e la Città dei Mille Pianeti infatti può vantare effetti tridimensionali straordinariamente immersivi e ben realizzati, che amplificano la spettacolarità delle riprese e degli scenari. Anche il cast è degno di nota e presenta più di una sorpresa: se la scelta dei due protagonisti potrebbe far storcere il naso a qualcuno, va detto che Cara Delevingne e Dane DeHaan se la cavano più che bene. Sono abbastanza convincenti nei panni di due giovani agenti federali hypertech e risultano ben affiatati e frizzanti come coppia. Imperdibili e gustosissimi poi i cameo di Ethan Hawke e Rihanna (nel ruolo di una supersexy lapdancer aliena mutaforma). Recensione a cura di Andy Boy

Valerian e la Città dei Mille Pianeti: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=aNtu4OQ_K4I

