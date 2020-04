Operazione Vacanze è il film stasera in tv domenica 12 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Operazione Vacanze film stasera in tv: cast

La regia è di Claudio Fragasso. Il cast è composto da Jerry Calà, Valeria Marini, Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Francesco Pannofino, Umberto Smaila, Manuela Morabito, Benedetta Valanzano, Giuseppe Cristiano, Valeria Marini, Emanuela Rossi, Cosetta Turco, Riccardo Russo, Rocco Ciarmoli, Rudy Smaila.

Operazione Vacanze film stasera in tv: trama

Bebo Conforti è un famoso cantante e pianista di piano bar non più giovane. Purtroppo deve fuggire in fretta e furia dalla Basilicata dove si esibisce perchè ha messo incinta Monica la giovane e unica figlia del Boss locale, Fefè Lucanica. Per fortuna gli scagnozzi di Fefè, sono tutt’altro che svegli, il Boss si dispera denigrandoli, ma è troppo affezionato per liberarsene. Ne segue una caccia all’uomo e la conseguente insolita fuga “On de road”, piena di equivoci, malintesi, false piste e doppie verità. tanto che Bebo per non farsi trovare proverà anche a cambiare sesso e identità…

Operazione Vacanze streaming

Operazione Vacanze streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Operazione Vacanze film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

