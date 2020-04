Il ritorno di mr Ripley è il film stasera in tv lunedì 13 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il ritorno di mr Ripley film stasera in tv: cast

La regia è di Roger Spottiswoode. Il cast è composto da Barry Pepper, Jacinda Barrett, Ian Hart, Claire Forlani, Alan Cumming, Tom Wilkinson, Douglas Henshall, Willem Dafoe, François Marthouret, Peter Serafinowicz.

Il ritorno di mr Ripley film stasera in tv: trama

Tom Ripley ha una bella villa, una moglie affascinante e un cospicuo conto in banca, alimentato dai traffici illeciti nel mercato dell’arte, e in particolare dalla contraffazione delle opere di un artista molto di moda, in realtà deceduto da tempo. Quando un eccentrico appassionato d’arte intuisce la verità e minaccia di rivelare tutto, Ripley decide di spacciarsi per il pittore, per dimostrare che le opere sono autentiche.

Il ritorno di mr Ripley streaming

Il ritorno di mr Ripley streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il ritorno di mr Ripley film stasera in tv: trailer

