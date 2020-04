Jurassic Park è il film stasera in tv lunedì 13 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jurassic Park film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 settembre 2013

GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza, Horror

ANNO: 1993

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, B.D. Wong

DURATA: 126 Minuti

Jurassic Park film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Il milionario americano John Hammond (Richard Attenborough) ha costruito in gran segreto, su una isola al largo del Guatemala, un parco divertimenti particolarissimo. Infatti ha incaricato il dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, di riprodurre, utilizzando il DNA trovato in alcune zanzare vissute nel giurassico, alcune specie di dinosauri.

Per ottenere l’approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell’isola il dottor Alan Grant (Sam Neill), un esperto paleontologo; Ellie Sattler (Laura Dern), paleobotanica; l’avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti; un matematico, Ian Malcolm (Jeff Goldblum); i suoi nipotini, Lex e Tim. Purtroppo qualcosa durante la prima visita va storto e le gabbie si aprono e i dinosauri carnivori, come il T-Rex e i Velociraptor vengono liberati…

Jurassic Park film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton.

Sono stati fatti quattro sequel: Il mondo perduto (1997), Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015) e Jurassic World – Il regno distrutto (2018).

Il ruggito del Tyrannosaurus Rex è una combinazione di suoni di cani, pinguini, tigri, alligatori e elefanti.

Lo scrittore Michael Crichton visualizzò John Hammond come una sorta di “Walt Disney oscuro”.

Jurassic Park streaming

Jurassic Park streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jurassic Park film stasera in tv: trailer

