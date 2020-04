La foresta dei misteri è il film stasera in tv lunedì 13 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La foresta dei misteri film stasera in tv: cast

La regia è di Jim Donovan. Il cast è composto da Victoria Sanchez, Clea DuVall, Elisabeth Whitmere, James A. Woods.

La foresta dei misteri film stasera in tv: trama

Cassie ha vissuto un pesante trauma nell’infanzia e sta per laurearsi in psicologia. Per concludere la tesi, guadagnare qualche soldo ma anche per far fronte alle proprie paure, Cassie accetta un lavoro come guardia forestale in un capanno isolato. Già dai primi giorni, però, Cassie percepisce inquietanti presenze nel bosco.

La foresta dei misteri streaming

La foresta dei misteri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

