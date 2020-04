Animali Fantastici e Dove Trovarli è il film stasera in tv martedì 14 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Animali Fantastici e Dove Trovarli film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fantastic Beasts and Where to Find Them

USCITO IL: 17 novembre 2016

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: David Yates

CAST: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Samantha Morton, Ron Perlman, Jon Voight, Carmen Ejogo, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Christine Marzano, Lucie Pohl

PAESE: Gran Bretagna, USA

DURATA: 132 Minuti

Animali Fantastici e Dove Trovarli film stasera in tv: trama

Siamo nel 1926. Il giovane Magizoologo Newt Scamander (il cui libro di testo è tra quelli studiati ad Hogwarts da Harry Potter) ha visitato il mondo in lungo e in largo per trovare e catalogare tutte le creature magiche possibili. Una volta giunto a New York, il No-Mag Jacob (ossia un Babbano americano) causa la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt custoditi dentro la sua incredibile valigetta lasciata nel posto sbagliato. Le creature liberate potrebbero essere una minaccia sia per i maghi sia per i babbani della grande mela e non solo.. Partirà così una caccia sfrenata insieme ai maghi americani che aiuteranno Newt in questa prima avventura della nuova saga. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Animali Fantastici e Dove Trovarli film stasera in tv: curiosità

Alcune scene New York degli anni venti sono state girate alla Saint George’s Hall di Liverpool.

Il film ha guadagnato in totale 814 milioni di dollari a fronte di una spesa di 180 milioni.

La pellicola ha vinto un Oscar come Migliori costumi, ma è stato nominato anche come miglior scenografia.

Inizialmente questo doveva essere il primo capitolo di una trilogia, ma dopo l’uscita la produzione l’ha trasformato in un franchise in cinque capitoli. Il secondo, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald , è uscito in novembre 2018 al cinema.

, è uscito in novembre 2018 al cinema. Il nome “Newt Scamander” è apparso nella Mappa del Malandrino in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Eddie Redmayne è stata la prima e unica scelta per il ruolo di Newt, tanto che secondo J.K. Rowling l’attore non ha dovuto nemmeno fare il provino. Inoltre Redmayne ha preso parte alle decisioni per la scelta del resto del cast.

Animali Fantastici e Dove Trovarli streaming

Animali Fantastici e Dove Trovarli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Animali Fantastici e Dove Trovarli film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=YsnIAg4vyfQ

