Fuga di cervelli è il film stasera in tv martedì 14 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Fuga di cervelli film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Paolo Ruffini

CAST: Paolo Ruffini, Luca Peracino, Andrea Pisani, Guglielmo Scilla, Frank Matano, Olga Kent, Gaia Messerklinger, Giulia Ottonello

DURATA: 100 minuti

Fuga di cervelli film stasera in tv: trama

Il timido e impacciato Emilio è innamorato della bellissima Nadia fin da quando erano piccoli. pur di stare vicino alla sua amata, il giovane si iscrive alla prestigiosa Università di Oxford. E’ qui infatti dove vive e studia Nadia grazie a una borsa di studio. Ad accompagnare Emilio in questa avventura però c’è anche il suo strampalato gruppo di amici, straordinario per idiozia, ma anche per entusiasmo…

Fuga di cervelli film stasera in tv: curiosità

Giulia Ottonello è la vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Ora, oltre che cantante, è una bravissima e acclamata attrice di teatro/musical con la Compagnia Della Rancia.

Si tratta del debutto sul grande schermo di Guglielmo Scilla, tra le prime vere webstar italiane con il suo canale Willwoosh.

Fuga di cervelli non è uno script originale, infatti si tratta del remake di un film spagnolo intitolato Fuga de cerebros diretto da Fernando González Molina.

Nonostante i quasi 5 milioni di euro incassati al botteghino, il film è stato pesantemente stroncato dalla critica. In particolare ha avuto molta risonanza nel web la polemica tra Ruffini e lo youtuber Yotobi che in un suo video recensì in modo molto duro la pellicola.

Fuga di cervelli streaming

Fuga di cervelli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fuga di cervelli film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/K7fJAS6lRkA

