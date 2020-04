Il Volo saranno protagonisti stasera in tv martedì 14 aprile 2020 in onda su Rai 1 con il concerto-evento all’Arena di Verona intitolato Il Volo Un’avventura straordinaria, con la partecipazione di Carlo Conti. Una replica da non perdere per i fan e gli appassionati, anche se si tratta del live il trio effettuò il 21 settembre 2015. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Volo Un’Avventura Straordinaria: il concerto stasera in tv 14 aprile 2020

Rivedremo dunque in replica questo evento e tutti gli ospiti che hanno partecipato. È stata l’ultima tappa della prima tournèe italiana dei tre ragazzi, un successo strepitoso, con venti date tutte sold out. Il Volo, partiti da Ti lascio una canzone, hanno trionfato al penultimo Festival di Sanremo conquistando di fatto tutto il mondo con la loro voce e la loro musica. Come vincitori della kermesse sanremese hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015 (a Vienna il 19, 21 e 23 maggio) classificandosi al terzo posto e vincendo il Marcel Bezençon Press Award, il premio della critica assegnato dai giornalisti accreditati alla rassegna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Volo Un’Avventura Straordinaria: il coronamento di un anno strepitoso

L’album Sanremo Grande Amore ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico (doppio platino). Il video del singolo Grande Amore ha raggiunto 42 milioni di visualizzazioni ed è diventato il video italiano più visto su Vevo Italia nel 2015. Il trio de Il Volo ha lanciato a settembre il 4° album intitolato L’amore Si Muove, anticipato dall’uscita in radio dell’omonimo singolo, che ha ottenuto un enorme successo nazionale ed internazionale. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono particolarmente valutati a livello internazionale ed infatti sono stati i primi italiani nella storia a sottoscrivere un contratto con una major discografica in statunitense. Il Volo ha ottenuto molteplici premi e riconoscimenti tra cui due nomination ai Latin Grammy Awards come Best new artist e Best pop album by a duo or group with vocal, e si sono esibiti con star nazionali ed internazionali come Barbara Streisand, Placido Domingo, Eros Ramazzotti ed altri ancora.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili