VIVI E LASCIA VIVERE QUARTA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 14 maggio 2020 la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vivi e lascia vivere quarta puntata: trama e anticipazioni 14 maggio 2020

Vivi e lascia vivere quarta puntata – episodio 7 La scoperta. Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all’improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vivi e lascia vivere quarta puntata: trama e anticipazioni 14 maggio 2020

Vivi e lascia vivere quarta puntata – episodio 8 L’inganno. Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vivi e lascia vivere streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Vivi e lascia vivere: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Vivi e lascia vivere basta andare sull’hashtag ufficiale #ViviELasciaVivere, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Vivi e lascia vivere segui le pagine Facebook:

Vivi e lascia vivere: link utili