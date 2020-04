Il mondo perduto Jurassic Park è il film stasera in tv mercoledì 15 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il mondo perduto Jurassic Park film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: The Lost World: Jurassic Park

GENERE: Fantasy

ANNO: 1997

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Arliss Howard, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare, Harvey Jason, Richard Schiff

DURATA: 134 Minuti

Il mondo perduto Jurassic Park film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Sono passati quattro anni dalla drammatica avventura vissuta al Jurassic Park, quando il professor Ian Malcolm viene di nuovo contattato da John Hammond. Questi lo avvisa infatti che Isla Nublar, l’isola in cui era stato creato il parco, era solo per turisti mentre i dinosauri erano creati Isla Sorna, cosiddetto “Sito B”. Qui, dopo la distruzione del Jurassic Park, hanno continuato a vivere e proliferare i dinosauri. Ora l’avido nipote di Hammond, Peter Ludlow, nutre il terribile desiderio di catturare alcuni dinosauri e portarli a San Diego per creare una sorta di “Jurassic Park cittadino”. Hammond così chiede aiuto a Malcolm, che suo malgrado, si troverà ancora una volta a dover lottare per la sua vita dentro il Jurassic Park..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il mondo perduto Jurassic Park film stasera in tv: curiosità

Il mondo perduto Jurassic Park è il sequel del blockbuster Jurassic Park diretto da Steven Spielberg e ispirato dall’omonimo libro scritto da Michael Crichton. La serie è proseguita con Jurassic Park III (2001) e Jurassic World (2015) e Jurassic World – Il regno distrutto (2018).

è il sequel del blockbuster Jurassic Park diretto da Steven Spielberg e ispirato dall’omonimo libro scritto da Michael Crichton. La serie è proseguita con Jurassic Park III (2001) e (2015) e Jurassic World – Il regno distrutto (2018). All’uscita Il mondo perduto Jurassic Park ha riscosso un notevole successo, con un incasso nel mondo di oltre 618 milioni di dollari, che lo posiziona tra i 100 maggiori incassi di tutti i tempi.

L’uomo mangiato dal T-Rex vicino al video store a San Diego è David Koepp, uno degli sceneggiatori del film. E’ stato accreditato come “Unlucky Bastard”, ossia il bastardo sfortunato.

Julianne Moore ha dichiarato di aver preso parte al film per poter lavorare con Steven Spielberg e per poter pagare il suo divorzio.

Per il film sono stati usati due modelli di T-Rex pesanti ognuno 9 tonnellate. Visto il loro peso, invece che muoverli tra un set e l’altro, i set venivano costruiti direttamente attorno ai modelli.

Il mondo perduto Jurassic Park streaming

Il mondo perduto Jurassic Park streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il mondo perduto Jurassic Park film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili