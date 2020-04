MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO QUARTA PUNTATA. Mercoledì 15 aprile 2020 torna in replica su Rai 2 la fiction con Kim Rossi Stuart. Di seguito cast e trama della terza puntata. SCOPRI DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLA FICTION

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maltese Il romanzo del commissario quarta puntata: trama 15 aprile 2020

Dopo aver incontrato l’opposizione delle istituzioni ad aiutarlo nelle indagini contro la criminalità organizzata nel territorio di Trapani, Dario Maltese arriva finalmente a una svolta. Anche grazie alla sua squadra e a un coraggioso giornalista, il commissario svela pian piano tutti i collegamenti che vanno a creare un vero e proprio disegno criminale, lo stesso che l’amico Gianni era riuscito a portare alla luce prima del suo omicidio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Le indagini portano alle persone al vertice del potere mafioso sul territorio, tanto che Maltese riesce a sfiorare il grosso affare in cui i soldi derivanti dal traffico di eroina vengono riciclati a beneficio del potere locale e governativo. Ma proprio quando il commissario sembra essere a un passo dal risolvere il caso di omicidio e scoprire l’assassino di Gianni, un evento drammatico cambia il corso dell’indagine..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maltese Il romanzo del commissario streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Maltese Il romanzo del commissario: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Maltese Il romanzo del commissario basta andare sull’hashtag ufficiale #Maltese oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Maltese Il romanzo del commissario segui le pagine Facebook:

Maltese Il romanzo del commissario Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Maltese Il romanzo del commissario: link utili