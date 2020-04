Torna Meraviglie La Penisola Dei Tesori il programma condotto da Alberto Angela in replica mercoledì 15 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Meraviglie La Penisola Dei Tesori: anticipazioni e ospiti 15 aprile 2020

Prende il via mercoledì 15 aprile su Rai 1 la riproposta di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela che ha come tema le bellezze italiane. In Italia si concentrano 55 siti dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, un numero che pone il nostro paese al secondo posto dopo la Cina. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Meraviglie: alla Reggia di Caserta con Toni Servillo

Il percorso attraverso i tesori del nostro Paese parte dalla Reggia di Caserta, la splendida residenza reale dei Borbone. Oltre alle magnifiche sale, Alberto Angela mostrerà i giardini della Reggia, un vero capolavoro dell’arte e della ingegneria: basti pensare all’Acquedotto Carolino che faceva arrivare l’acqua necessaria al palazzo e ai giardini da 38 chilometri di distanza. Toni Servillo racconterà le emozioni provate da bambino alla prima visita e che cosa la reggia rappresenta per la città di Caserta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Meraviglie: le Langhe Piemontesi con Paolo Conte

La seconda tappa del viaggio tra le meraviglie italiane è la regione delle Langhe piemontesi, designate dall’Unesco patrimonio dell’umanità come “esempio eccezionale di integrazione dell’uomo con il suo ambiente naturale”. Tra il Castello di Grinzane Cavour e la tenuta di Fontanafredda si vedrà lo stretto legame tra questo territorio e le vicende del Risorgimento italiano. Le atmosfere poetiche delle Langhe hanno da sempre alimentato le canzoni di Paolo Conte che ci farà rivivere la sua infanzia trascorsa tra i campi e i vigneti.

Meraviglie: ad Assisi con Monica Bellucci

Si arriverà infine ad Assisi, la città umbra strettamente legata a San Francesco e a Giotto, due figure che sono all’origine della lingua e dell’arte italiana. Oltre alla Basilica dedicata al santo con i magnifici affreschi di Giotto, Alberto Angela andrà alla scoperta di una parte della città poco conosciuta: i resti dell’Assisi romana. L’attrice nata in questa regione, Monica Bellucci, racconterà che cosa ha significato per lei essere umbra e che cosa rappresentava la città di Assisi negli anni della sua adolescenza. Ancora Vincenza Lomonaco Ambasciatore d’Italia presso l’UNESCO per raccontare l’importanza di proteggere il patrimonio culturale.

Meraviglie streaming

Il programma di Alberto Angela Meraviglie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Meraviglie social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Alberto Angela Meraviglie La Penisola Dei Tesori basta andare sull’hashtag ufficiale #Meraviglie, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della Rai.

Meraviglie: link utili