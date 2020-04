Pechino Express vincitori: le coppie che hanno vinto tutte le edizioni

Pechino Express è un adventure game nato dall’omonimo format belga in onda dal 2012 su Rai 2. Ecco di seguito tutte le coppie che hanno partecipato e la lista di tutti i vincitori che hanno trionfato durante questi anni. SCOPRI TUTTO SU #PECHINOEXPRESS

Pechino Express 2012 vincitori prima edizione

La prima edizione Avventura in Oriente ha visto alla conduzione Emanuele Filiberto e Rai 2 ha trasmesso le puntate dal 13 settembre al 15 novembre 2012. Il percorso di 7.800 km ha avuto come location India, Nepal e Cina. I vincitori sono stati gli Attori con Alessandro Sampaoli e Debora Villa. Le 11 coppie in gara, oltre ai trionfatori, sono state: i Ballerini Andrés Gil e Anastasia Kuzmina; Zio e nipote Costantino della Gherardesca e Barù; i Fidanzati Simone Rugiati e Malvina Seferi; Padre e figlio Antonio e Marco Pizza; le Veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi; gli Sportivi Giorgio Rocca e Nicolò Comi; Madre e figlio Simona Izzo e Francesco Venditti; Marito e moglie Massimiliano Lanza e Letizia Soldatelli; i Fratelli Alarico e Armando Salaroli; i Promessi Sposi Carla Carlesi e Riccardo Corsi (ritirati).

Pechino Express 2013 vincitori seconda edizione

Intitolata Obiettivo Bangkok, questa è stata la prima edizione condotta da Costantino della Gherardesca. È andata in onda dall’8 settembre 2013 e il percorso di 8000 km si è articolato in quattro paesi del Sud-Est asiatico: Vietnam, Cambogia, Laos e Thailandia. I partecipanti sono state 7 coppie vip e due non famose. A metà percorso la coppia degli Olimpionici Massimiliano Rosolino e Alessandra Sensini si è trasformata negli Sportivi per il ritiro di quest’ultima sostituita da Marco Maddaloni. I vincitori sono stati proprio gli Sportivi Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni. Le altre coppie in gara erano: le Modelle Francesca Fioretti e Ariadna Romero; i Laureati Laura Caratelli e Daniel Moreno Mendoza; i Figli di Costantino “Costia”* e Giovanni Teodori; Padre e figlio Massimo e Paolo Ciavarro; Marchesa e maggiordomo Daniela del Secco D’Aragona e Gregory; i Fidanzati Corinne Cléry e Angelo Costabile; gli Amici Alessio Sakara e Stefano Venturini; gli Attori Niccolò Centioni e Micol Olivieri.

Pechino Express 2014 vincitori terza edizione

Ai confini dell’Asia è andata in onda dal 7 settembre 2014 su Rai 2 e le tappe del viaggio si sono svolte attraverso Birmania, Malesia, Repubblica di Singapore e Indonesia. I vincitori di questa edizione sono stati i Coinquilini con Stefano Corti e Alessandro Onnis. Le altre coppie in gara, oltre a loro, erano: i Pérez Amaurys Pérez e Angela Rende; le Cougar Roberta Garzia ed Eva Grimaldi; le Cattive Angelina e Antonella Ventura; gli Sposini Emiliano Pepe e La Pina; le Immigrate Romina Giamminelli e Mariana Rodríguez; i Coreografi Alessandra Celentano e Corrado Giordani; i Fratelli Clementino e Paolo Maccaro; gli Eterosessuali Luca Betti e Michael Lewis; i Benestanti Uberto Marchesi e Sofia Odescalchi.

Pechino Express 2015 vincitori quarta edizione

Intitolata Il Nuovo Mondo, l’edizione è stata trasmessa dal 7 settembre al 2 novembre 2015 su Rai 2 sembre presentata da Costantino della Gherardesca. Il percorso lungo 8 mila km ha avuto luogo in Sudamerica, tra Ecuador, Perù e Brasile. La coppia vincitrice è stata quella degli Antipodi formata da Antonio Andrea Pinna e Roberto Bertolini. Gli altri viaggiatori erano: gli Espatriati Christian Kang Bachini e Son Pascal; le Persiane Giulia Salemi e Fariba Mohammad Tehrani; le Professoresse Laura Forgia ed Eleonora Cortini; gli Artisti Paola Barale e Piero Filoni (in sostituzione di Luca Tommassini); gli stellati Philippe Léveillé e Ciccio Sultano; i Compagni Shalpy e Roberto “Roby” Blasi; gli Illuminati Yari Carrisi e Pico Rama; Fratello e Sorella Naike Rivelli e Andrea Fachinetti (ritirati).

Pechino Express 2016 vincitori quinta edizione

Trasmessa dal 12 settembre 2016 al 14 novembre 2016, l’edizione Le Civiltà Perdute si è articolata in un percorso di 7000 km tra Colombia, Guatemala e Messico. I vincitori sono stati i i Socialisti, formati dal duo The Show con Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, decretati durante la finale del 14 novembre tra i finalisti i Contribuenti Cristina Bugatty e Diego Passoni, gli Spostati Tina Cipollari e Simone di Matteo, gli Innamorati Lory del Santo e Marco Cucolo, i Socialisti Alessio Stigliano e Alessandro Tenace. Le altre coppie in gara erano gli Estranei Silvia Farina e Marco Cubeddu, i Coniugi Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, gli Emiliani Ruichi Xu e Carlos Kamizele Kahunga, le Naturali Benedetta Mazza e Raffaella Modugno.

Pechino Express 2017 vincitori sesta edizione

Intitolato Verso il Sol Levante, l’itinerario della sesta edizione di Pechino Express 2017 si è sviluppato nell’estremo Oriente. Le coppie sono partite dalle Filippine, tra le città dal passato coloniale e le spiagge di sabbia bianca. Da lì si è proseguito prima verso Taiwan ed infine verso il Giappone, tra grattacieli e tradizioni millenarie. Il traguardo finale dell’edizione è stata la metropoli di Tokyo. Le coppie in gara sono state: gli #amici Alice Venturi e Guglielmo “Willwoosh” Scilla, las #estrellas Olfo Bosé e Rafael Amargo, le #clubber Valentina Pegorer e Ema Stokholma, i #maschi Francesco Arca e l’attore Rocco Giusti, #figliaematrigna Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro, i #modaioli Marcelo Burlon e Michele Lamanna, gli #egger Cristina Egger Bertotti e Alessandro Egger, le #caporali Antonella Elia e Jill Cooper. Hanno vinto la sesta edizione le #clubber Valentina Pegorer e Ema Stokholma.

Pechino Express 2018 vincitori settima edizione

Dal titolo Avventura in Africa, l’itinerario della settima stagione si è sviluppato tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Le coppie in gara sono state: Le Signore della tv Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti; Le Coliche Fabrizio e Claudio Colica; i Mattutini Adriana Volpe e Marcello Cirillo; Madre e Figlio Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Nöel, e Gabriele Gilbo; i Promessi Sposi Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale; le Mannequin Linda Morselli e Rachele Fogar; i Poeti Mirko Frezza e Tommy Kuti; i Surfisti Andrea Montovoli e Francisco Porcella; i Ridanciani Tommaso Zorzi e Paola Caruso; Le Sare Sara Ventura e Sarah Balivo; Gli Scoppiati Fabrizio Colica e Tommy Kuti. Hanno vinto la settima edizione Le Signore della tv Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti.

Pechino Express 2020 vincitori ottava edizione

Intitolata Le stagioni dell’Oriente, l’ottava edizione è condotta da Costantino della Gherardesca ed è andata in onda su Rai 2 dall’11 febbraio 2020. La location è stata per la quinta volta nella storia dell’adventure game in Asia. Il percorso cominciato in Thailandia, è continuato in Cina per finite in Corea del Sud, dove si sono svolte la semifinale e la finale. Le coppie in gara sono state: I wedding planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, Le collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni, Le top Dayane Mello ed Ema Kovac, I gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, Mamma e figlia Soleil Sorge e Wendy Kay, I sopravvissuti Vera Gemma e Gennaro Lillio, Gli inseparabili Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori, I palermitani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, I guaglioni Gennaro Lillio e Luciano Punzo, Padre e figlia Marco Berry e Ludovica Marchisio, Le figlie d’arte Asia Argento e Vera Gemma (ritirate). Hanno vinto la ottava edizione Le collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni.

