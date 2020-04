Riverdale 4X17: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

L’episodio di Riverdale 4X17 va in onda sulla The CW mercoledì 15 aprile 2020. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE

Riverdale 4X17: trama, anticipazioni e spoiler

L’episodio Riverdale 4X17 si intitola Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town, che tradotto significa letteralmente “Capitolo settantaquattro: malvagia piccola città”. L’emittente americana non ha rilasciato alcuna sinossi, ma possiamo scoprire alcune anticipazioni sulla trama guardando il promo. Come indica il titolo e come possiamo vedere nel promo, questo episodio sarà tutto dedicato al celebre film/musical Edwig and the angry inch.

Riverdale 4X17 streaming e dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW mercoledì 15 aprile 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa nel 2020 su Premium Stories, canale a pagamento della piattaforma Mediaset Premium. Come accaduto per le precedenti stagioni inoltre è probabile che anche la quarta verrà messa in chiaro su Italia 1. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

Riverdale 4X17 streaming con sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Riverdale 4X17 promo

