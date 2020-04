Tremors 5 Bloodlines è il film stasera in tv mercoledì 15 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tremors 5 Bloodlines film stasera in tv: cast

La regia è di Don Michael Paul. Il cast è composto da Michael Gross, Jamie Kennedy, Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis, Zak Hendrikz, Daniel Janks, Lawrence Joffe.

Tremors 5 Bloodlines film stasera in tv: trama

Burt Gummer, esperto cacciatore dei Graboid, ha smesso da tempo di imbracciare il fucile e ora gestisce un programma TV sulla sopravvivenza. Quando le creature improvvisamente riappaiono, attaccando e disseminando il panico nella riserva naturale del Sudafrica, Grummer torna all’azione affiancato dal suo braccio destro, l’esperto di tecnologia Travis Walker. La coppia è pronta a dare battaglia ai mostri, ma scopriranno che gli enormi vermi si sono evoluti divenendo ancora più astuti e pericolosi…

Tremors 5 Bloodlines streaming

Tremors 5 Bloodlines streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tremors 5 Bloodlines film stasera in tv: trailer

