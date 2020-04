Captain America Civil War è il film stasera in tv giovedì 16 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Captain America Civil War film stasera in tv: cast

La regia è di Anthony e Joe Russo. Il cast è composto da Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeremy Renner, Daniel Brühl.

Captain America Civil War film stasera in tv: trama

Il nuovo capitolo dedicato ai supereroi Marvel vede alla regia i fratelli Anthony e Joe Russo, che hanno già diretto il precedente Captain America: The Winter Soldier. Nel film ritroviamo Steve Rogers (Captain America) guidare gli Avengers, impegnati come sempre nella battaglia per difendere l’umanità dalle varie minacce. A seguito di un ennesimo incidente internazionale, però, diventa necessario creare un consiglio d’amministrazione che supervisioni il la squadra dei “vendicatori”.

Questo però avrà una grave conseguenza, infatti aumenta il disaccordo tra i supereroi che si dividono in due fazioni: la prima capitanata da Steve Rogers, che non vuole essere guidato dal consiglio di sorveglianza, e la seconda da Tony Stark/Iron Man che invece sostiene l’utilità del sistema di vigilanza istituito dal governo. Quello che ne esce è una spettacolare guerra civile tra supereroi in cui finalmente farà capolino anche SpiederMan. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DEL FILM

Captain America Civil War streaming

Captain America Civil War streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Captain America Civil War film stasera in tv: trailer

