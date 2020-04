DOC NELLE TUE MANI QUARTA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 16 aprile 2020 la nuova fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani quarta puntata: trama e anticipazioni 16 aprile 2020

DOC Nelle tue mani quarta puntata – episodio 7 Like. L’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che insieme dovranno superare per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani quarta puntata: trama e anticipazioni 16 aprile 2020

DOC Nelle tue mani quarta puntata – episodio 8 Il giuramento di Ippocrate. Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un aspirante astronauta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

DOC Nelle tue mani: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv DOC Nelle tue mani basta andare sull’hashtag ufficiale #DOCNelletuemani, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su DOC Nelle tue mani segui le pagine Facebook:

DOC Nelle tue mani: link utili