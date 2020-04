Never Back Down Mai arrendersi film stasera in tv 16 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Never Back Down Mai arrendersi è il film stasera in tv giovedì 16 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Never Back Down Mai arrendersi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Never Back Down

USCITO IL: 28 novembre 2008

GENERE: Drammatico

ANNO: 2008

REGIA: Jeff Wadlow

CAST: Sean Faris, Amber Heard, Djimon Hounsou, Cam Gigandet, Evan Peters, Gared Bennett

DURATA: 110 Minuti

Never Back Down Mai arrendersi film stasera in tv: trama

Jake Tyler è costretto a cambiare scuola a seguito di un problema disciplinare. Nel nuovo istituto si trova a frequentare il giro degli incontri clandestini di arti marziali e a subire un’umiliante sconfitta contro il campione locale. Jake si iscrive allora alla palestra di Jean Roqua per perfezionare la propria preparazione…

Never Back Down Mai arrendersi film stasera in tv: curiosità

Ad agosto 2011 è uscito il sequel intitolato Never Back Down – Combattimento letale.

L’attore Cam Gigandet, che interpreta Ryan McCarthy nella realtà è cintura nera in Krav Maga.

Sean Faris si è rotto una vertebra quando Djimon Hounsou lo ha sbattuto a terra.

Il film è stato girato a Cypress Creek High School in Orlando, Florida.

Never Back Down Mai arrendersi streaming

Never Back Down Mai arrendersi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Never Back Down Mai arrendersi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

