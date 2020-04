Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo è il film stasera in tv giovedì 16 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo film stasera in tv: cast

La regia è di Gore Verbinski. Il cast è composto da Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Stellan Skarsgård, Chow Yun-Fat, Mackenzie Crook, Jack Davenport, Geoffrey Rush, Naomie Harris, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Tom Hollander, Kevin McNally, Lee Arenberg, Keith Richards, David Schofield, Sergio Calderon, Vanessa Branch, Winston Ellis, David Bailie, Greg Ellis, Lauren Maher, Marco Khan, Hakeem Kae-Kazim, Marc Joseph, David Meunier, Tse Ho-Kwan, Peter Donald Badalamenti II, Portis Hershey.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo film stasera in tv: trama

Lord Cutler Beckett della Compagnia delle Indie Orientali controlla il velocissimo veliero fantasma l’Olandese Volante. Infatti Beckett è riuscito a ottenere il dominio sul terribile e malvagio Capitano Davy Jones. Grazie all’Olandese Volante, le navi pirata dei Sette Mari sono in preda al panico infatti il veliero semina il terrore distruggendole tutte. Così Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e Capitan Barbossa (Geoffrey Rush) uniscono le loro forze e cercano di entrare nella Fratellanza dei Nove Pirati Lord per cercare di sconfiggere Beckett, l’Olandese Volante e l’intera flotta. Giunti alla meta, però, i tre scoprono che uno dei Pirati Lord è scomparso: si tratta del Capitano Jack Sparrow (Johnny Depp), che ora si ritrova intrappolato nello scrigno di Davy Jones dopo il suo incontro con il mostruoso Kraken.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo streaming

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili