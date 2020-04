Baciami ancora è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Baciami ancora film stasera in tv: cast

La regia è di Gabriele Muccino. Il cast è composto da Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci, Daniela Piazza, Adriano Giannini, Primo Reggiani, Valeria Bruni Tedeschi.

Baciami ancora film stasera in tv: trama

Carlo e Giulia, dopo la nascita di Sveva e reciproci tradimenti, si sono lasciati. Adesso Giulia vive con il suo nuovo compagno, mentre Carlo, alla soglia dei 40, ha una relazione con la venticinquenne Anna. Marco e Veronica attraversano a loro volta una crisi. Il non riuscire ad avere figli li ha allontanati, tanto che lei finisce per invaghirsi di un altro. Paolo, tra alti e bassi, sempre alle prese con una strisciante depressione, frequenta da un anno Livia. Un delicato equilibrio che viene frantumato dal ritorno di Adriano. Dopo 10 anni di lontananza e parecchie peripezie, l’uomo ha ora intenzione di recuperare il rapporto con il figlio Matteo…

Baciami ancora film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del fortunato L’ultimo bacio, sempre diretto da Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e il resto del cast. L’unica differenza tra i protagonisti è che qui Vittoria Puccini sostituisce Giovanna Mezzogiorno nei panni di Giulia.

Baciami ancora streaming

Baciami ancora film stasera in tv: trailer

