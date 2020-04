Belle e Sebastien Amici per sempre film stasera in tv 17 aprile: cast, trama, streaming

Belle e Sebastien Amici per sempre è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Belle e Sebastien Amici per sempre film stasera in tv: cast

La regia è di Clovis Cornillac. Il cast è composto da Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, André Penvern.

Belle e Sebastien Amici per sempre film stasera in tv: trama

Sono trascorsi due anni. Sebastien, ormai dodicenne, è agli albori dell’adolescenza mentre Belle è diventata madre di tre adorabili cuccioli. I due sono sempre inseparabili. Anche Pierre e Angelina, novelli sposi, sognano una nuova vita, sempre insieme ma altrove. Sebastien, una sera, di nascosto, ascolta una conversazione tra i due sposi e scopre la loro intenzione di trasferirsi in Canada. Il giovane cade in un profondo dispiacere, poiché non vuole affatto lasciare la montagna e neppure gli incoraggiamenti del nonno riescono a risollevare il suo morale. Le cose per il ragazzo si complicano quando Joseph, presunto ex proprietario di Belle, riemerge decidendo di recuperare il suo cane. Sebastian si ritrova a dover affrontare una terribile minaccia. Più che mai, dovrà fare di tutto per proteggere il suo amico e i suoi piccoli!

Belle e Sebastien Amici per sempre film stasera in tv: curiosità

La trama si ispira al celebre romanzo di Cécile Aubry e all’omonimo sceneggiato francese.

Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2013 con Belle & Sebastien e proseguita nel 2015 con Belle & Sebastien L’avventura continua.

Belle e Sebastien Amici per sempre streaming

Belle e Sebastien Amici per sempre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Belle e Sebastien Amici per sempre film stasera in tv: trailer

