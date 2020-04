Chasing Mavericks è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chasing Mavericks film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Apted e Curtis Hanson. Il cast è composto da Gerard Butler, Elisabeth Shue, Jonny Weston, Abigail Spencer, Leven Rambin, Scott Eastwood, Taylor Handley, Jenica Bergere, Cooper Timberline, Channon Roe.

Chasing Mavericks film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Il film racconta la storia vera del fenomeno del surf Moriarity Jay. Quando il 15enne Jay scopre che la mitica surf break Mavericks, una delle più grandi onde sulla Terra, non è solo reale, ma esiste a pochi chilometri di dalla sua casa di Santa Cruz, chiede l’aiuto della leggenda locale Frosty Hesson per addestrarlo a sopravviverle.

Chasing Mavericks streaming

Chasing Mavericks streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Chasing Mavericks film stasera in tv: trailer

