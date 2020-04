Nome di donna è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nome di donna film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 8 marzo 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Marco Tullio Giordana

CAST: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Adriana Asti

DURATA: 98 minuti

Nome di donna film stasera in tv: trama

Nina Martini (Cristiana Capotondi) si trasferisce con la sua bambina da Milano in un piccolo paese della Brianza. Qui trova lavoro in una bella residenza per anziani. Il suo zelo le vale un’assunzione e una vita finalmente più serena. Ma tutto viene rovinato dalle avance (sessuali) e l’abuso di potere del direttore della struttura. Nina sarà costretta a fare i conti con l’omertà delle colleghe e la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico. Con l’aiuto del suo compagno e di un avvocato agguerrito, Nina affronterà il direttore della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco), in un’avvincente e appassionata battaglia sul diritto di essere donna. Avrà giustizia per sé, per sua figlia e per tutte le donne a venire.

Nome di donna recensione

L’argomento alla base del lungometraggio di Giordana è decisamente attuale e coinvolgente, ma nel complesso il film presenta una struttura narrativa didascalica e prevedibile che non cattura lo spettatore come invece accade per altri lavori del regista milanese. Di materiale ce ne è in abbondanza: il dramma esistenziale della giovane Nina, la sua battaglia per avere giustizia, preti che si nascondono dietro il segreto della confessione, le colleghe che per omertà ed interesse la lasciano da sola. Unica pecca è proprio come viene raccontata la storia tanto da risultare non all’altezza del grande schermo.

Nome di donna film stasera in tv: curiosità

Questo lungometraggio è l’undicesimo film diretto da Marco Tullio Giordana.

Adriana Asti, nel 2004, ha vinto il Ciak d’Oro come Miglior attrice non protagonista per La meglio gioventù, diretto sempre da Marco Tullio Giordana.

Le scene sono state girate in Lombardia.

Nome di donna film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=s9mejesXAM8

