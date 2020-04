Puoi baciare lo sposo è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Puoi baciare lo sposo stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 marzo 2018

GENERE: Commedia

NAZIONALITA’: Italia

ANNO: 2018

REGIA: Alessandro Genovesi

CAST: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito

DURATA: 90 minuti

Puoi baciare lo sposo stasera in tv: trama

Antonio (Cristiano Caccamo) vive a Berlino dove convive con il suo amato, Paolo (Salvatore Esposito). A coronamento del loro amore Antonio, con una tenera dichiarazione d’amore, chiede a Paolo di sposarlo. Il problema ora è di affrontare le due famiglie. I due partono insieme per l’Italia per raggiungere la cittadina di Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio. Insieme ai due innamorati viaggiano anche la bizzarra amica Benedetta (Diana Del Bufalo) e il nuovo coinquilino Donato (Dino Abbrescia). Il padre Roberto (Diego Abatantuono) è il Sindaco progressista del paese con un programma politico fondato sui principi dell’accoglienza e dell’integrazione.

La madre di Antonio, Anna (Monica Guerritore), accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo. Però devono essere rispettate tutte le tradizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e a celebrare l’unione dovrà essere il padre- sindaco.

Puoi baciare lo sposo stasera in tv: recensione

Il film è un ritratto vivido di una società ancora impreparata alle unioni civili tra omosessuali. La pellicola infatti rientra nell’ambito della migliore tradizione della commedia italiana. La trama si sviluppa in un racconto che mostra l’evoluzione della nostra società facendo ridere e, nello stesso tempo, riflettere. Alessandro Genovesi dirige un cast di grande livello e molto convincente. A partire da Monica Guerritore, nei panni della madre tutta d’un pezzo; Giovanni Caccamo, che tra l’altro canta il bellissimo brano finale Puoi fidarti di me; Diego Abatantuono, garanzia di comicità. Di rilievo l’interpretazione di Salvatore Esposito, che mostra un’ottima versatilità passando dal personaggio del boss Savastano della serie tv Gomorra, a quello di Paolo dolce e innamorato. Esposito riesce a valorizzare appieno i momenti d’ascolto con sguardi eloquenti ed espressioni convincenti. Nel cast anche Antonio Catania, il divertente Dino Abbrescia e le brave Beatrice Arnera e Diana del Bufalo.

Puoi baciare lo sposo film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Giovanni Bognetti. I due prima di girare il film si sono ampiamente documentati sul tema, lavorando con l’Associazione Diversity sui diritti delle persone LGBTI fondata da Francesca Vecchioni.

Puoi baciare lo sposo streaming

Puoi baciare lo sposo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Puoi baciare lo sposo film stasera in tv: trailer

